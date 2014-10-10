Алые паруса Артура Грея
Музыкальный спектакль «Алые паруса Артура Грэя» по мотивам повести-феерии Александра Грина о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте.
Но эта история не Ассоль. Эта история зародилась по ту сторону океана, где не принято мечтать, где каждый день похож на другой, где солнце восходит, чтобы зайти. Обрести своё счастье и подарить его Той Единственной, которую Он видел в своих снах — это и есть мечта, за которой следует Артур Грэй.
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Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
искусств Р. Ф. ВладимирШинкарёв
- Художник, балетмейстер- Денис Ляпин
- Режиссер по пластике и сцен. бою — Максим Авдеев
- Репетитор по вокалу, автор текстов песен — Лариса Козлова
Действующие лица и исполнители:
- Артур Грэй — Евгений Кашин
- Юный Артур Грэй — Евгений Застражников
- Лилиан Грэй, Его Мать — Людмила Жильцова
- Польдишок, Слуга В Доме Грэев — Сергей Ковырьянов
- Бэтси, Кухарка В Доме Грэев — Ярославна Прилепская
- Летика, Моряк, Друг Грэя — Виталий Прилепский
- Капитан Гоп, Капитан Корабля «Ансельм» — Денис Казаков
- Ассоль — Ассоль Лучихина
- Лонгрен, Отец Ассоль — Михаил Головко
- Хин Меннерс, Хозяин Трактира — Евгений Кудрявцев
- Филлип, Горожанин, Угольщик — Алексей Чуков
- Циммер, Музыкант — Игорь Алешин
- Торговец Тканями — Станислав Емельяненко
- Эгель, Собиратель Сказок, Волшебник — Денис Ляпин
- Волны, Прислуга, Танцовщицы Трактира — Нина Задоян, Юлия Феклисова, Ксения Никанорова
- Моряки, Матросы «Ансельма» — Максим Авдеев, Ярослав Харитонов, Артем Васюков, Артем Козенков, Алексей Чуков
- Веселые Барышни — Наталья Семкина, Ярославна Прилепская, Евгения Назарова
- Полицейские — Артем Васюков, Денис Казаков
- Горожане Каперны — Наталья Семкина, Максим Авдеев, Евгения Назарова, Ярослав Харитонов, Игорь Алешин, Алексей Чуков, Артем Васюков, Станислав Емельяненко
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
Тел.: 8 (4872) 56-97-66
14 февраля 2017, вторник
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15 февраля 2017, среда
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