Алые паруса Артура Грея

Музыкальный спектакль «Алые паруса Артура Грэя» по мотивам повести-феерии Александра Грина о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте.

Но эта история не Ассоль. Эта история зародилась по ту сторону океана, где не принято мечтать, где каждый день похож на другой, где солнце восходит, чтобы зайти. Обрести своё счастье и подарить его Той Единственной, которую Он видел в своих снах — это и есть мечта, за которой следует Артур Грэй.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарёв

Шинкарёв Художник, балетмейстер- Денис Ляпин

Режиссер по пластике и сцен. бою — Максим Авдеев

Репетитор по вокалу, автор текстов песен — Лариса Козлова

Действующие лица и исполнители: