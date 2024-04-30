Ахов: Не все коту масленица
10 мая в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица».
Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
10 мая 2024, пятница
18:30
10 мая, пятница 00:00
17 - 31 мая
12 - 24 мая
16 мая, четверг 00:00
10 мая, пятница 00:00
10 мая, пятница 00:00