14 сентября состоится автобусный тур одного дня «Тургеневская осень».

Путешествие пройдет по границе Тульской и Орловской областей. Во время поездки от Бежина луга до Спасского — Лутовинова, вы окунетесь в атмосферу «тургеневской осени», тёплую и лирическую атмосферу литературных усадеб и пейзажей, воспетых Иваном Сергеевичем в своих произведениях.?

Программа экскурсии

Сбор группы в 8.40 на крыльце музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8).

9.00−10.30 Трансфер на Бежин луг.

10.45−11.05 Инсценировка.

11.05−12.10 Прогулка до Прощёного колодца.

12.10−12.20 Трансфер в с. Тургенево.

12.20−13.00 Обед.

13.10−14.10 Театрализованная экскурсия.

14.10−14.40 Каретный сарай.

15.00−15.30 Трансфер в Спасское-Лутовиново.

15.30−16.10 Концерт и прогулка по усадьбе.

16.10−18.00 Комплексная экскурсия в доме, флигеле и по саду.

18.15−20.15 Трансфер?в Тулу, Менделеевская,?8. (с остановкой на автовокзале).

20.30 Возвращение.

Вначале автобус отправится в родовую усадьбу отца писателя, расположенную в с. Тургенево Чернского района Тульской области, где Иваном Сергеевичем создавались рассказы «Певцы» и «Свидание», был начат «Бежин луг». ?На территории имения находится колодец-родник «Николенька», подход к которому восстановлен сегодня сотрудниками музея.?

В программе:

Театрализованная экскурсия в музее, открытом в здании бывшей бумажной фабрики, и на Бежином лугу. Можно пройти в каретный сарай, сделать там памятное фото в бричке и покормить лошадку. А также увидеть открывшийся год назад памятник Ивану Сергеевичу и восстанавливающийся храм.

При благоприятной погоде не откажитесь от возможности насладиться усадебными красотами и вдохнуть луговые ароматы во время прогулки среди причудливых излучин речки Снежедь до Прощёного колодца и обратно.

После обеда вас ждёт переезд в Мценский район Орловской области, где расположен Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» — единственный в России мемориальный музей великого русского писателя.

В рамках посещения музея вы сможете послушать концерт учеников Любови Казарновской или прогуляться по аллеям. Далее сотрудники музея проведут комплексную экскурсию по дому, саду и флигелю.

Экспозиция дома-музея воссоздаёт обстановку тургеневского дома в том виде, в каком застал его писатель в Спасском в свой последний приезд на Родину летом 1881 года.

Её основу составляет мемориальная тургеневская коллекция —?собрание мебели, картин, семейных реликвий и личных вещей Тургенева, находившихся в Спасской усадьбе. А мультимедийный комплекс, размещённый в одном из залов, позволяет ознакомиться с обширной иконографией И. С. Тургенева , видами Спасской усадьбы конца XIX века, увидеть отрывки из лучших экранизаций произведений писателя.

Что взять с собой

Дорогие путешественники, вам пригодится удобная обувь, головной убор, фотоаппарат, ёмкость для воды из святого источника.

Делитесь своими фотографиями в нашей группе, всегда рады вашим отзывам!

Цена

Взрослый — 2050 р.

Пенсионеры и студенты — 1900 р.

Дети — 1700 р.

Возрастная категория 6+.

Количество мест ограничено.

Действует предварительная запись по тел.:

52−08−98;?8 920 780 80 95?(Дарья)

В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, питание.