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Тургеневская осень

Тургеневская осень

14 сентября состоится автобусный тур одного дня «Тургеневская осень».

Путешествие пройдет по границе Тульской и Орловской областей. Во время поездки от Бежина луга до Спасского — Лутовинова, вы окунетесь в атмосферу «тургеневской осени», тёплую и лирическую атмосферу литературных усадеб и пейзажей, воспетых Иваном Сергеевичем в своих произведениях.?

Программа экскурсии

Сбор группы в 8.40 на крыльце музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8).

9.00−10.30 Трансфер на Бежин луг.
10.45−11.05 Инсценировка.
11.05−12.10 Прогулка до Прощёного колодца.
12.10−12.20 Трансфер в с. Тургенево.
12.20−13.00 Обед.
13.10−14.10 Театрализованная экскурсия.
14.10−14.40 Каретный сарай.
15.00−15.30 Трансфер в Спасское-Лутовиново.
15.30−16.10 Концерт и прогулка по усадьбе.
16.10−18.00 Комплексная экскурсия в доме, флигеле и по саду.
18.15−20.15 Трансфер?в Тулу, Менделеевская,?8. (с остановкой на автовокзале).
20.30 Возвращение.

Вначале автобус отправится в родовую усадьбу отца писателя, расположенную в с. Тургенево Чернского района Тульской области, где Иваном Сергеевичем создавались рассказы «Певцы» и «Свидание», был начат «Бежин луг». ?На территории имения находится колодец-родник «Николенька», подход к которому восстановлен сегодня сотрудниками музея.?

В программе:

  • Театрализованная экскурсия в музее, открытом в здании бывшей бумажной фабрики, и на Бежином лугу. Можно пройти в каретный сарай, сделать там памятное фото в бричке и покормить лошадку. А также увидеть открывшийся год назад памятник Ивану Сергеевичу и восстанавливающийся храм.
  • При благоприятной погоде не откажитесь от возможности насладиться усадебными красотами и вдохнуть луговые ароматы во время прогулки среди причудливых излучин речки Снежедь до Прощёного колодца и обратно.

После обеда вас ждёт переезд в Мценский район Орловской области, где расположен Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» — единственный в России мемориальный музей великого русского писателя.

В рамках посещения музея вы сможете послушать концерт учеников Любови Казарновской или прогуляться по аллеям. Далее сотрудники музея проведут комплексную экскурсию по дому, саду и флигелю.

Экспозиция дома-музея воссоздаёт обстановку тургеневского дома в том виде, в каком застал его писатель в Спасском в свой последний приезд на Родину летом 1881 года.

Её основу составляет мемориальная тургеневская коллекция —?собрание мебели, картин, семейных реликвий и личных вещей Тургенева, находившихся в Спасской усадьбе. А мультимедийный комплекс, размещённый в одном из залов, позволяет ознакомиться с обширной иконографией И. С. Тургенева, видами Спасской усадьбы конца XIX века, увидеть отрывки из лучших экранизаций произведений писателя.

Что взять с собой

Дорогие путешественники, вам пригодится удобная обувь, головной убор, фотоаппарат, ёмкость для воды из святого источника.
Делитесь своими фотографиями в нашей группе, всегда рады вашим отзывам!

Цена

Взрослый — 2050 р.
Пенсионеры и студенты — 1900 р.
Дети — 1700 р.
Возрастная категория 6+.
Количество мест ограничено.
Действует предварительная запись по тел.:
52−08−98;?8 920 780 80 95?(Дарья)

В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, питание.

 

 

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
14 сентября 2019, суббота
08:40
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