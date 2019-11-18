Travel Stand-Up
23 ноября в лектории нового здания Тульского экзотариума состоится Travel Stand-Up с элементами дискуссии «Занимательные истории из кругосветки».
Уникальный шанс пообщаться с известной путешественницей, искательницей приключений и практикующим психологом, автором курса тренингов, помогающих найти свой путь в жизни, мыслить позитивно и добиваться исполнения желаний Ольгой Варегиной, которая объехала всю планету за 1,5 года!
В программе:
17.00-18.00 Посещение экспозиции экзотариума
18.00-19.30 Travel Stand-Up
Стоимость участия: 400 руб. (входной билет в экзотариум + участие в мероприятии). Требуется предварительная регистрация в ВК через личные сообщения Ольге или в Инстаграм @varezhka7
Телефон для справок: (4872) 77-01-18, доб.2
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
23 ноября 2019, суббота
17:00
28 декабря, суббота 18:00
₽ Билеты: 340-935 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
28 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 - 28 ноября
₽ Билеты: 590 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽