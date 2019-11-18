23 ноября в лектории нового здания Тульского экзотариума состоится Travel Stand-Up с элементами дискуссии «Занимательные истории из кругосветки».

Уникальный шанс пообщаться с известной путешественницей, искательницей приключений и практикующим психологом, автором курса тренингов, помогающих найти свой путь в жизни, мыслить позитивно и добиваться исполнения желаний Ольгой Варегиной, которая объехала всю планету за 1,5 года!

В программе:



17.00-18.00 Посещение экспозиции экзотариума

18.00-19.30 Travel Stand-Up

Стоимость участия: 400 руб. (входной билет в экзотариум + участие в мероприятии). Требуется предварительная регистрация в ВК через личные сообщения Ольге или в Инстаграм @varezhka7

Телефон для справок: (4872) 77-01-18, доб.2