Синичкин день в Тульском экзотариуме
13 ноября в Тульском экзотариуме пройдет Синичкин день. Этот праздник создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. В народе говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».
13 ноября с 13.00 до 15.00 посетители Тульского экзотариума смогут подготовиться к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Гости экзотариума узнают о том, какую подкормку можно, а какую нельзя насыпать птицам и сделают для них кормушки своими руками, которые смогут повесить рядом с домом, чтобы подкармливать «зимних гостей» в суровые морозные дни.
Стоимость участия входит в стоимость обычного билета в зоопарк:
- Дети до 7 лет: бесплатно;
- Дети с 7 до 18 лет, а также студенты очного отделения: 150 рублей;
- Взрослый: 300 рублей;
- Льготный (пенсионный): 100 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
13 ноября 2021, суббота
13:00
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽