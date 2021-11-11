Синичкин день в Тульском экзотариуме

13 ноября в Тульском экзотариуме пройдет Синичкин день. Этот праздник создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. В народе говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».

13 ноября с 13.00 до 15.00 посетители Тульского экзотариума смогут подготовиться к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Гости экзотариума узнают о том, какую подкормку можно, а какую нельзя насыпать птицам и сделают для них кормушки своими руками, которые смогут повесить рядом с домом, чтобы подкармливать «зимних гостей» в суровые морозные дни.

Стоимость участия входит в стоимость обычного билета в зоопарк: