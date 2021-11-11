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Синичкин день в Тульском экзотариуме

Синичкин день в Тульском экзотариуме

13 ноября в Тульском экзотариуме пройдет Синичкин день. Этот праздник создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. В народе говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».

13 ноября с 13.00 до 15.00 посетители Тульского экзотариума смогут подготовиться к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Гости экзотариума узнают о том, какую подкормку можно, а какую нельзя насыпать птицам и сделают для них кормушки своими руками, которые смогут повесить рядом с домом, чтобы подкармливать «зимних гостей» в суровые морозные дни.
 
Стоимость участия входит в стоимость  обычного билета в зоопарк:
  • Дети до 7 лет: бесплатно;
  • Дети с 7 до 18 лет, а также студенты очного отделения: 150 рублей;
  • Взрослый: 300 рублей;
  • Льготный (пенсионный): 100 рублей.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
13 ноября 2021, суббота
13:00
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Касса
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Пилот
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10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Технодинамика
Купить билет
13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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