Дегустация кофе в кофейне «Даблби»

Дегустация кофе или «каппинг» — это традиционный способ пробы напитка на вкус и аромат, распространённый во всем мире, как в профессиональных кофейных кругах, так и среди любителей.



Это прекрасная возможность попробовать кофе из разных стран: от Бразилии, Сальвадора, до Эфиопии, Кении, Бурунди и многих других — основных регионов производителей качественного зеленого зерна.



В процессе дегустации приобретается и накапливается ваш собственный вкусовой опыт, который поможет лучше разбираться в разнообразии нот и оттенков напитка и просто обогатит ваше вкусовое восприятие.

Стоимость участия: бесплатно.