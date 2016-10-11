Дегустация кофе в кофейне «Даблби»
Дегустация кофе или «каппинг» — это традиционный способ пробы напитка на вкус и аромат, распространённый во всем мире, как в профессиональных кофейных кругах, так и среди любителей.
Это прекрасная возможность попробовать кофе из разных стран: от Бразилии, Сальвадора, до Эфиопии, Кении, Бурунди и многих других — основных регионов производителей качественного зеленого зерна.
В процессе дегустации приобретается и накапливается ваш собственный вкусовой опыт, который поможет лучше разбираться в разнообразии нот и оттенков напитка и просто обогатит ваше вкусовое восприятие.
Стоимость участия: бесплатно.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 30 (Пн-чт: 8.00-22.00 Пт: 8.00-23.00 Сб: 9.00-23.00 Вс: 9.00-22.00)
Тел.: 8 (910) 161-22-33
25 декабря 2016, воскресенье
13:00