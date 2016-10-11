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Дегустация кофе в кофейне «Даблби»

Дегустация кофе в кофейне «Даблби»

Дегустация кофе или «каппинг» — это традиционный способ пробы напитка на вкус и аромат, распространённый во всем мире, как в профессиональных кофейных кругах, так и среди любителей.

Это прекрасная возможность попробовать кофе из разных стран: от Бразилии, Сальвадора, до Эфиопии, Кении, Бурунди и многих других — основных регионов производителей качественного зеленого зерна.

В процессе дегустации приобретается и накапливается ваш собственный вкусовой опыт, который поможет лучше разбираться в разнообразии нот и оттенков напитка и просто обогатит ваше вкусовое восприятие.

Стоимость участия: бесплатно.

Где и когда?
Даблби, кофейня
Даблби, кофейня
Тула, проспект Ленина, 30 (Пн-чт: 8.00-22.00 Пт: 8.00-23.00 Сб: 9.00-23.00 Вс: 9.00-22.00)
25 декабря 2016, воскресенье
13:00
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