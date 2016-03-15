Тульский кремль. В сумраке

Откройте для себя таинственный и многоликий кремль, который хранит немало тайн. Узнайте, почему в основе крепости лежит прямоугольник, какое отношение имеют к кремлю знаменитый итальянский архитектор Аристотель Фиорованти и известный кладоискатель Стеллецкий. Побывайте в заповедных местах кремля — средневековом пыточном застенке и сакральном соборном крестце. На экскурсии вы познакомитесь с судьбами людей, связанных со старинной крепостью, и конечно, полюбуетесь архитектурой памятника.

Запись на экскурсию по телефону: 31−25−38.

Стоимость участия: 200 Р для взрослых, 150 Р для пенсионеров, студентов и школьников.