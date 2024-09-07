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Погода в Туле 8 сентября: небольшая облачность и до +28 градусов

Погода в Туле 8 сентября: небольшая облачность и до +28 градусов

Синоптики обещают северо-восточный и восточный ветер.

В воскресенье в регионе будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с.

Температура по области ночью +4…+9?, днем +23…+28 градусов. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.

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