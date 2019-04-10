В Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет заключительная встреча цикла научно-популярных лекций «Весна просвещения». Историк-медиевист Михаил Майзульс выступит с лекцией «Древнеримские пушки и апостолы в очках: смешение эпох в средневековом искусстве».

В лекции мы разберем примеры анахронизма в средневековом искусстве, когда прошлое изображалось в тех же категориях, что и современность. Так, например, в некоторых живописных произведениях Средневековья античные персонажи носят средневековые костюмы, а ветхозаветные цари соседствуют с древнегреческими мудрецами в современных творцам декорациях. Лектор предлагает разобраться, почему людям в Средние века была необходима такая модернизация прошлого и каковы были ее пределы.

Вход по предварительной регистрации.

«Весна просвещения» - серия лекций, в которых лауреаты премии «Просветитель» рассказывают об интересных явлениях языкознания, антропологии, биологии, математики и истории.