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Древнеримские пушки и апостолы в очках: смешение эпох в средневековом искусстве

Древнеримские пушки и апостолы в очках: смешение эпох в средневековом искусстве

В Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет заключительная встреча цикла научно-популярных лекций «Весна просвещения». Историк-медиевист Михаил Майзульс выступит с лекцией «Древнеримские пушки и апостолы в очках: смешение эпох в средневековом искусстве».

В лекции мы разберем примеры анахронизма в средневековом искусстве, когда прошлое изображалось в тех же категориях, что и современность. Так, например, в некоторых живописных произведениях Средневековья античные персонажи носят средневековые костюмы, а ветхозаветные цари соседствуют с древнегреческими мудрецами в современных творцам декорациях. Лектор предлагает разобраться, почему людям в Средние века была необходима такая модернизация прошлого и каковы были ее пределы.

Вход по предварительной регистрации.

 

«Весна просвещения» - серия лекций, в которых лауреаты премии «Просветитель» рассказывают об интересных явлениях языкознания, антропологии, биологии, математики и истории.

 

 

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
20 апреля 2019, суббота
16:00
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