В Ясной Поляне состоится встреча с лауреатом Нобелевской премии по литературе, лауреатом премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература», латиноамериканским писателем Марио Варгасом Льосой.

Встреча пройдет в формате интервью. Собеседником писателя станет переводчик книг Льосы на русский язык Кирилл Корконосенко, получивший в этом году премию вместе с автором. Варгас Льоса ответит на вопросы переводчика и гостей, а также представит публике книгу «Скромный герой». Язык встречи — испанский, предусмотрен синхронный перевод. Оборудование для синхронного перевода будет выдаваться при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Марио Варгас Льоса — классик мировой литературы, один из творцов бума латиноамериканской прозы наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом. Первый же его роман «Город и псы» получил авторитетнейшую испанскую премию «Библиотека Бреве», второй — «Зеленый Дом» — крупнейшую в Латинской Америке премию Ромуло Гальегоса. Роман «Скромный герой», по словам автора, — притча о современной стране. Книга была переведена более чем на 20 языков и стала бестселлером в 10 странах.

В 2010 году Варгас Льоса стал лауреатом Нобелевской премии, присужденной ему с формулировкой «за детальное описание структуры власти и за яркое изображение восставшего, борющегося и потерпевшего поражение человека».

Через неделю после присуждения очередной Нобелевской премии по литературе, 12 октября, музей-усадьба «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics вручат Марио Варгасу Льосе премию «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература».

Также в рамках своего визита в Россию 10 октября писатель проведет автограф-сессию и ответит на вопросы читателей, а 11 октября даст открытое интервью журналисту Константину Мильчину в Москве. Завершающим пунктом визита нобелевского лауреата в Россию станет Ясная Поляна.

Вход на встречу свободный, по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте https://yaspol.timepad.ru/event/589350/

Начало регистрации — 9 октября в 10.00. Количество мест ограничено.

справка

В 1906 году Российская академия наук выдвинула 78-летнего Льва Николаевича Толстого кандидатом на Нобелевскую премию по литературе. Толстой мог бы стать одним из старейших ее лауреатов, но писатель приложил все усилия, чтобы эту премию не получить. Он писал: «если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться». А позже, когда премия была присуждена итальянцу Джозуэ Кардуччи, Толстой признавался: «Во-первых, это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых».

Литературная премия «Ясная Поляна» три года назад ввела номинацию «Иностранная литература», в которой выбирает самые важные книги XXI века и отмечает их перевод на русский язык. В 2016 году лауреатом премии стал Орхан Памук за книгу «Мои странные мысли», а Аполлинария Аврутина получила награду за ее перевод на русский язык. В 2015 году премия выбрала книгу «Моя рыба будет жить» американской писательницы Рут Озеки и наградила ее переводчицу Екатерину Ильину. Одна из задач данной номинации — не только выделить выдающиеся произведения мировой литературы, но и подчеркнуть вклад переводчика и его место в литературном процессе.