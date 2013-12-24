Если вы легко ориентируетесь в истории новогодних торжеств, предлагаем погрузиться в неизведанное на программе «Гадания восточных славян».

На встрече:

вы узнаете, что интересовало молодежь на Руси в первые дни года

вы попробуете разглядеть в каплях воска знаки Судьбы

вы разучите вместе подблюдные песни

Задумались о будущем? Хотите узнать, как пытались разгадать будущее наши предки? Когда, как не в святочные вечера, собраться при свечах и поговорить о древних традициях? На вашу удачу — святочные традиции Руси на игровом занятии «Гадания восточных славян» 8 января в 14.00 и 9 января в 16.00.

Занятие проводится для групп от 10 — 25 человек.

Стоимость билетов — 100 Р.