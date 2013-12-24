афиша
афиша
Регистрация
Гадания восточных славян

Гадания восточных славян

Если вы легко ориентируетесь в истории новогодних торжеств, предлагаем погрузиться в неизведанное на программе «Гадания восточных славян».

На встрече:

  • вы узнаете, что интересовало молодежь на Руси в первые дни года
  • вы попробуете разглядеть в каплях воска знаки Судьбы
  • вы разучите вместе подблюдные песни

Задумались о будущем? Хотите узнать, как пытались разгадать будущее наши предки? Когда, как не в святочные вечера, собраться при свечах и поговорить о древних традициях? На вашу удачу — святочные традиции Руси на игровом занятии «Гадания восточных славян» 8 января в 14.00 и 9 января в 16.00.

Занятие проводится для групп от 10 — 25 человек.
Стоимость билетов — 100 Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
1 января 2018, понедельник
16:00
 В календарь
 В календарь
6 января 2018, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
7 января 2018, воскресенье
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.