Гадания восточных славян
Если вы легко ориентируетесь в истории новогодних торжеств, предлагаем погрузиться в неизведанное на программе «Гадания восточных славян».
На встрече:
- вы узнаете, что интересовало молодежь на Руси в первые дни года
- вы попробуете разглядеть в каплях воска знаки Судьбы
- вы разучите вместе подблюдные песни
Задумались о будущем? Хотите узнать, как пытались разгадать будущее наши предки? Когда, как не в святочные вечера, собраться при свечах и поговорить о древних традициях? На вашу удачу — святочные традиции Руси на игровом занятии «Гадания восточных славян» 8 января в 14.00 и 9 января в 16.00.
Занятие проводится для групп от 10 — 25 человек.
Стоимость билетов — 100 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
1 января 2018, понедельник
16:00
6 января 2018, суббота
14:00
7 января 2018, воскресенье
15:00