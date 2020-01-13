16 января в музее «Тульские древности» пройдет лекция из цикла, посвященного 500-летию Тульского кремля.

Первая лекция нового курса — «Археологическое изучение древней фортификации». Ее автор — заместитель директора по науке Государственного музея-заповедника «Куликово поле», кандидат исторически наук Андрей Николаевич Наумов.

С давних пор сельское население Тульского края среди разнообразных природных урочищ выделяло участки местности под названием «Городок», «Городище». Эти места, окруженные заплывшими валами и рвами, стали объектами множества крестьянских легенд и преданий. Кто, когда и почему возводил эти оборонительные или говоря научным языком, фортификационные сооружения? Ответы на эти вопросы были получены в результате длительных научных исследований археологами. Как показали изыскания, городища возникли в далекой древности и просуществовали вплоть до позднего Средневековья. За более чем двухтысячелетнюю историю древние фортификационные сооружения Тульского края прошли длительную эволюцию в результате развития военного дела. Вершиной тульского оборонного зодчества стали Тульский кремль и Большая Засечная черта.

Об этом и многом другом из истории древних укрепленных поселений и объектов можно будет узнать на встрече.

Стоимость: 100 р.

С 16 января и до середины мая дважды в месяц сотрудники Государственного музея-заповедника «Куликово поле» будут читать лекции о древних крепостях Тульского края. Новый курс открывает выступление кандидата исторических наук Андрея Наумова об археологическом изучении древней фортификации.