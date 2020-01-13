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Археологическое изучение древней фортификации

Археологическое изучение древней фортификации

16 января в музее «Тульские древности» пройдет лекция из цикла, посвященного 500-летию Тульского кремля.

Первая лекция нового курса — «Археологическое изучение древней фортификации». Ее автор — заместитель директора по науке Государственного музея-заповедника «Куликово поле», кандидат исторически наук Андрей Николаевич Наумов.

С давних пор сельское население Тульского края среди разнообразных природных урочищ выделяло участки местности под названием «Городок», «Городище». Эти места, окруженные заплывшими валами и рвами, стали объектами множества крестьянских легенд и преданий. Кто, когда и почему возводил эти оборонительные или говоря научным языком, фортификационные сооружения? Ответы на эти вопросы были получены в результате длительных научных исследований археологами. Как показали изыскания, городища возникли в далекой древности и просуществовали вплоть до позднего Средневековья. За более чем двухтысячелетнюю историю древние фортификационные сооружения Тульского края прошли длительную эволюцию в результате развития военного дела. Вершиной тульского оборонного зодчества стали Тульский кремль и Большая Засечная черта.

Об этом и многом другом из истории древних укрепленных поселений и объектов можно будет узнать на встрече.

Стоимость: 100 р.

 

С 16 января и до середины мая дважды в месяц сотрудники Государственного музея-заповедника «Куликово поле» будут читать лекции о древних крепостях Тульского края. Новый курс открывает выступление кандидата исторических наук Андрея Наумова об археологическом изучении древней фортификации.

В рамках лекционного курса ученые музея рассмотрят вопросы археологического и исторического изучения оборонительных сооружений на территории Тульского края от эпохи раннего железного века (2500 лет назад) и до создания Тульской засечной четы: от появления первых в истории Тульского края укрепленных поселений (городищ) и до прекрасных образцов европейской фортификационной науки XVI—XVII вв.еков.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
16 января 2020, четверг
17:00
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Касса
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
Реми Уильямс (USA, Вокал)
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19 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Айлен ПРИТЧИН (скрипка) и Тульский филармонический симфонический оркестр
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15 февраля, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
ATL
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14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тролль гнет ель
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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