Жамки
Жамками называли обрезанные края сырцовых тульских пряников, которые, что бы их не выбрасывать жамкались,
Автор текстов и фронтмен группы работал с такими коллективами как: «МПТРИ» (экс бригадный подряд), «Фабрика звезд» (музыкант), является членом рэп-группы «Многоточие» (барабаны). За 20 лет творческой жизни он играл и творил во всех музыкальных стилях от оркестров до панкрупп.
Идея концепции группы «Жамки» — простые жизненные песни с долей юмора и правды, которые понятны каждому члену общества.