Жамками называли обрезанные края сырцовых тульских пряников, которые, что бы их не выбрасывать жамкались, т. е. мялись и из них вылеплялись маленькие жамки, они покрывались глазурью и продавались простому люду, который не имел возможность покупать пряники с начинками. Так же и участники группы, поотваливались с разных групп, создали свою и назвали ее «Жамки».

Автор текстов и фронтмен группы работал с такими коллективами как: «МПТРИ» (экс бригадный подряд), «Фабрика звезд» (музыкант), является членом рэп-группы «Многоточие» (барабаны). За 20 лет творческой жизни он играл и творил во всех музыкальных стилях от оркестров до панкрупп.

Идея концепции группы «Жамки» — простые жизненные песни с долей юмора и правды, которые понятны каждому члену общества.