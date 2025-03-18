Это вам не игрушки: тулячка собрала коллекцию из 76 кукол за полмиллиона рублей

Фото Дмитрия Дзюбина.

Вике 19 лет, из них восемь она коллекционирует кукол. Myslo поговорил с второкурсницей и узнал, какие куклы в цене и как на них заработать.

— Вика, давай познакомимся с тобой поближе. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?

— Большую часть времени занимает учеба — сейчас я на втором курсе журналистики в ТулГУ. В свободное время пишу стихи и рассказы, занимаюсь любительской озвучкой мультиков и фанатских анимаций. Но главное мое хобби — это коллекционирование кукол.

— В своем телеграм-канале ты писала, что занимаешься этим с 11 лет. Как детская увлеченность куклами переросла в методичное коллекционирование?

— Сначала родители дарили мне игровых, то есть обычных кукол. Я играла с ними и даже не задумывалась о чем-то большем.

Все изменила поездка в «Детский мир» — тогда меня поразило многообразие игрушек! Больше всего понравились пони — пластиковые фигурки по мотивам популярного мультика. В линейке было несколько персонажей, поэтому я решила собрать их все.

Приходилось шерстить интернет и зарубежные сайты в поисках недостающих фигурок — на момент моего увлечения эти пони уже практически ушли с российского рынка в частные владения.

Так обычные игрушки превращаются в коллекционные.

Первой неигровой куклой стала Блонди Локс от бренда Ever After High. Я так долго ее выпрашивала, что мама смирилась с высокой стоимостью и мне подарили ее на очередной праздник.

— Сколько кукол в твоей коллекции сейчас?

— Их 76 — в основном я собираю кукол брендов Monster High и Rainbow High. Еще у меня есть около 40 пони и фигурки аниме-персонажей — их более 30.

Всего получается почти 150 штук! Стоимость моей коллекции — более 520 000 руб.

Точную сумму назвать сложно: какие-то куклы в коробках, какие-то — нет. От целостности упаковки ценность лота тоже меняется.

— Выходит, родители с самого начала поддерживали твое хобби?

— Да. Когда я была маленькой, мама с папой помогали мне искать нужные игрушки в интернете. Сейчас поддерживают мое увлечение рублем. Пока я не могу найти работу, которая не мешала бы учебе. Так что коплю деньги, которые мне дарят родители, и с их помощью пополняю свою коллекцию.

— Бытует стереотип, что игрушки — только для маленьких. Часто ли тебя упрекают в инфантилизме из-за твоей коллекции?

— У каждого свое мнение на этот счет. С каждым годом становится все больше людей, которые поддерживают коллекционеров кукол. Уже взрослые девушки — и парни! — могут покупать кукол в порыве ностальгии или чтобы «закрыть гештальт».

В конце концов, у каждого свои интересы: человек волен делать то, что ему нравится, и распоряжаться своими средствами как угодно.

Обычно нападки исходят от людей, которые сами ничем не занимаются — разве что осуждают других.

Я же отношусь к куклам не как к игрушкам, а как к инвестициям.

— Получается, на коллекционировании кукол можно заработать?

— Вполне: куклы не дешевеют. Коллекционирование подразумевает поиск и покупку дорогих, редких и уникальных экспонатов, которые со временем только растут в цене. Так что я не трачу деньги на безделушки, а вкладываю в будущее!

По возможности занимаюсь посредничеством — помогаю другим коллекционерам покупать игрушки из-за рубежа.

Бывает, люди продают игрушки по 500 рублей за пакет, хотя на самом деле одна только кукла в нем может стоить десятки тысяч рублей.

Ценные вещи оставляешь себе, другие — перепродаешь коллекционерам или ООАКерам на запчасти.

— Где ты «охотишься» за куклами?

— Коллекционные Monster High можно «выловить» на официальном сайте производителя — Mattel. Сейчас прямой доставки в Россию нет, поэтому приходится работать с посредниками.

Эксклюзивные куклы разлетаются за считанные минуты после старта продаж. Проворонил — идешь к перекупам. И первые и вторые берут комиссию за свою работу, причем немаленькую.

На eBay или отечественном «Авито» можно найти старинные игрушки — 80, 90, 00-х. Главное — постоянно мониторить рынок.

В офлайн-магазинах тоже не все так просто: параллельный импорт — наше все. Если в 2020-м полки крупных сетевых магазинов пустовали, сейчас найти новинку не составит труда — их завозят из стран ближнего зарубежья. Благодаря такой схеме можно ухватить даже лимитированные выпуски, которые поставлялись только в определенные магазины.

— Что тебя раздражает как коллекционера?

— Неоправданно завышенные цены. Производители игровых кукол, узнав о популярности своей продукции у платежеспособной аудитории, искусственно завышают цены. Также они намеренно создают дефицит товара.

Ярые фанаты, выросшие вместе с брендом, все равно купят эксклюзивный перевыпуск любимой игрушки из детства, даже если по качеству она не отличается от игрового пластика и стоит в три раза дороже.

То же происходит на вторичном рынке: куклу, которая стоила 2200 рублей, с руками оторвут за 20 000 у перекупщиков. С другой стороны, бизнес есть бизнес.

БЛИЦ-ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ

Самая любимая кукла

Classical Alice от Pullip за 28 000 руб.

— У этого бренда есть несколько версий Алисы: черно-белая, стимпанк, цветочная… Но я искала именно классическую, — признается коллекционерша. — Очень долго ее высматривала на всех торговых площадках, но никак не могла найти. Чудом купила ее спустя года четыре после выпуска! Очень были рады с мамой, когда нашли, — даже не сомневались в покупке.

Самая редкая кукла

Zarina от Disney Store за 12 000 руб.

— Всего в мире было выпущено 12 тыс. экземпляров, но, как ни странно, сейчас ее редко где можно встретить. Кукла продается в большом красивом куполе, детализация у игрушки отличная!

Самая дорогая кукла

Alice от Disney Store за 50 000 руб.

— Долго хотела эту Алису, так что родители подарили ее мне на 18-летие, — вспоминает Вика. — Я большая фанатка франшизы «Алиса в стране чудес», а эта конкретная кукла — просто произведение искусства! Ее платье разработано дизайнером Мэри Блейр, и выглядит оно потрясающе!

У этой куклы даже сертификат подлинности есть: на нем написан уникальный серийный номер игрушки. Моя — № 7831. Всего в мире выпущено 7900 экземпляров.

СЛЕНГ КОЛЛЕКЦИОНЕРА КУКОЛ

Комплитка (от англ. to complete — «завершить». — Прим. ред.) — статичная фигурка, которая представляет собой законченную композицию: на подставке может быть не только персонаж, но и декорации. Такие фигурки отличаются крупными габаритами и высокой стоимостью.

Нендроид — маленькая подвижная фигурка персонажа, которые выпускает японская компания Good Smile Company. Отличительные особенности — стилистика чиби (большая голова на миниатюрном тельце) и дополнительные аксессуары (сменные лица, ручки, костюмы и т. п.).



До и после работы ООАКера (мастер PORCELAIN DRAGON).

ООАК (от англ. one of a kind — «одна в своем роде». — Прим. ред.) — авторская кукла, созданная на базе заводской. Мастеров, которые переделывают игрушки, называют ООАКерами. Кукольники рисуют новые лица, перепрошивают волосы, шьют костюмы и даже модифицируют строение тела игрушки.

BJD (от англ. ball-jointed doll) — это шарнирные куклы со множеством точек артикуляции. Их образы могут быть приближены к человеческой внешности, фэнтези-расе, персонажам аниме. Нередко таких кукол делают вручную с нуля. Стоит такая красавица от 10 до 500 тыс. руб. и выше.