Тайна в ее глазах
Премьера:
27.03.2025
Режиссер:
Сэм Йейтс
Актеры:
Дейзи Ридли, Матильда Анна Ингрид Луц, Шазад Латиф, Алистер Петри, Пиппа Беннетт-Уорнер, Ниалл Райт, Черрелл Скит, Дженни Галлоуэй, Энди М Миллиган, Эммет Кирван
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
16+
После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Аннет замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей.
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20:00
|Люксор Тула
1 апреля, вторник
|
20:00
|Люксор Тула
2 апреля, среда
|
20:00
|Люксор Тула
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Люксор Тула
|
20:00
29 марта, суббота
|Люксор Тула
|
20:00
30 марта, воскресенье
|Люксор Тула
|
20:00
31 марта, понедельник
|Люксор Тула
|
20:00
1 апреля, вторник
|Люксор Тула
|
20:00
2 апреля, среда
|Люксор Тула
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