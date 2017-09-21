Warjam, Crash Of Dreams, Phantom Lord

На разудалой металл вечеринке, для вас выступят три тульские группы.

Warjam — молодая тульская метал-группа, совмещающая мощную энергетику хеви и нью-метала с мрачной военной атмосферой. Музыканты черпают вдохновение от групп Godsmack, Metallica и Alice in Chains

Phantom Lord — трио музыкантов, играющих бескомпромиссный тяжелый рок-н-ролл, как и завещал дедушка Лемми. Плотный тяжелый шероховатый саунд группы складывается из ревущей бас-гитары и вокала. Группа дала несколько десятков концертов, выпустила в 2017 году два сингла, готовится к выпуску мини-альбома.

Crash Of Dreams — молодая тульская рок группа, играющая поп рок, поп-панк и хард-рок. Группа играет как каверы на известные рок группы — Green day, Beatles, Coldplay, Bon Jovi и т. д. , — так и пишет свой оригинальный материал.

Вход 200 Р.