27 ноября на сцене Городского концертного зала выступит легенда русского шансона Владимир Ждамиров.

Концерт отменен.

Владимир является одним из основателей группы «Бутырка». В составе «Бутырки» музыкант проработал много лет, являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива. Записал 8 альбомов, более 80 песен, добрая половина которых вошла в золотую коллекцию русского шансона. Такие песни, исполненные Владимиром, как «Запахло весной», «Тает снег», «Кольщик», «Аттестат», «Икона», «Шарик», «Не трогай осень», «Последний рассвет» и многие другие глубоко запали в душу поклонникам коллектива, что на долгие годы определило его популярность и востребованность.

В конце 2013 года Владимир Ждамиров ушел из группы и занялся сольной творческой деятельностью.