6 марта состоится юбилейный концерт фольклорного ансамбля «Услада» — он будет праздновать своё 20-летие. За эти годы ансамбль прошёл большой путь от «первой ласточки» музыкальной фолк-волны 1990-х в Туле до нынешнего статуса одного из лучших филармонических фольклорных коллективов России.

Он является послом русской культуры на значимых международных событиях по всему миру, неоднократным обладателем наград самых престижных фольклорных фестивалей и конкурсов, которые проходили у нас в стране (Москва, Смоленск, Саратов и др.) и за рубежом (Белоруссия, Украина, Польша, Турция, Германия, Италия, Франция), дважды лауреатом первой премии Центрального Федерального Округа в области литературы и искусства в номинации «Сохранение и возрождение традиционной культуры».

Секрет успеха «Услады» — в глубоком и профессиональном понимании традиционного фольклора. Артисты ансамбля изучают русскую песню в этнографических экспедициях, собирают предметы крестьянской старины. Они ищут и находят исторически точный подход к музыкальной архаике и стремятся к художественному преломлению народного творчества средствами современного искусства.

Ансамбль «Услада» сегодня — это выступления с неизменными аншлагами на площадках Тулы, Москвы, Ярославля, Липецка, Калуги, Могилева, Чебоксар, Калининграда, Монако, Монте-Карло, Парижа… Это оригинальные фольклорные спектакли на сцене Тульской областной филармонии, Концертного зала им. П. И. Чайковского , Московского Дома музыки… Это обрядовые массовые действа в Ясной Поляне, на Куликовом поле, в музее им. А. С. Пушкина , на площади у Дрезденской картинной галереи… Это множество зрелищных театрализованных программ, каждая из которых стала для зрителя художественным и жанровым открытием… Это фольклорный коллектив с необычным и очень современным имиджем. Его артисты — одновременно и певцы, и драматические актеры, и исполнители сложных хореографических композиций.

И конечно, «Усладу» невозможно представить без её художественного руководителя, заслуженного работника культуры России Марины ФЕДОСЕЕВОЙ, которая, приглашая зрителей на юбилейный концерт своего коллектива, сказала:

«…Мы уверены, что желания артистов и публики на этом концерте будут едины — пусть звучит песня, песня, которую все очень мы любим. Наше выступление состоится на масленичной неделе. Поэтому, как и положено в это время, будем радоваться, веселиться, будем петь о любви, о Родине, о жизни… Ведь вся наша жизнь — это одна большая дорога, дорога к себе. Именно так мы назвали нашу юбилейную программу.

Я и мои артисты — счастливые люди, мы занимаемся любимым делом, мы знаем, мы уверены, что наше дело нужно нашему народу, нашим детям… Я хочу пожелать: любите и вы свою жизнь! пусть у каждого эта «дорога к себе» будет прямой, без поворотов в никуда, полна сюрпризов и приятных неожиданностей. И пусть в старости, когда дорога будет идти к своему завершению, каждый из нас скажет: «А все-таки зря говорят, что одна из бед России — дороги. Моя дорога была самой лучшей, и прошел я ее не зря…»