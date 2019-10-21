В клубе Backstage выступит один из самых известных и именитых коллективов России в жанре прогрессивной тяжелой музыки The Korea.

В жизни группы было множество творческих переосмыслений и перемен. Но в череде изменений они сохранили то, ради чего все это и было задумано: возможность творить вместе, двигаться вперед, находить музыку, которая зажигает огонь внутри.