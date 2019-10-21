The Korea
В клубе Backstage выступит один из самых известных и именитых коллективов России в жанре прогрессивной тяжелой музыки The Korea.
В жизни группы было множество творческих переосмыслений и перемен. Но в череде изменений они сохранили то, ради чего все это и было задумано: возможность творить вместе, двигаться вперед, находить музыку, которая зажигает огонь внутри.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
6 декабря 2019, пятница
19:00
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽