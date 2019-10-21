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The Korea

The Korea

В клубе Backstage выступит один из самых известных и именитых коллективов России в жанре прогрессивной тяжелой музыки The Korea.
В жизни группы было множество творческих переосмыслений и перемен. Но в череде изменений они сохранили то, ради чего все это и было задумано: возможность творить вместе, двигаться вперед, находить музыку, которая зажигает огонь внутри.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
6 декабря 2019, пятница
19:00
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Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Игорь Тальков младший
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6 декабря, пятница 19:30
«ЦЕНТР (КЛУБ) КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА», МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 ₽  Билеты: 250-1500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Рождественская история
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21 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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