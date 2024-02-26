21 апреля в кафе «Суп с котом» выступит группа «Сова». Коллектив отправляется в большой весенний тур, чтобы презентовать свой новый, четвертый по счету альбом. Помимо новых треков прозвучат уже полюбившиеся слушателям коллектива шлягеры, чтобы можно было не только слушать, но и подпевать.



Место: Пушкинский пр., 4А. Стоимость: от 900 руб.