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Сова

Сова

21 апреля в кафе «Суп с котом» выступит группа «Сова». Коллектив отправляется в большой весенний тур, чтобы презентовать свой новый, четвертый по счету альбом. Помимо новых треков прозвучат уже полюбившиеся слушателям коллектива шлягеры, чтобы можно было не только слушать, но и подпевать. 

Место: Пушкинский пр., 4А. Стоимость: от 900 руб.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
21 апреля 2024, воскресенье
20:00
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