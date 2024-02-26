Сова
21 апреля в кафе «Суп с котом» выступит группа «Сова». Коллектив отправляется в большой весенний тур, чтобы презентовать свой новый, четвертый по счету альбом. Помимо новых треков прозвучат уже полюбившиеся слушателям коллектива шлягеры, чтобы можно было не только слушать, но и подпевать.
Место: Пушкинский пр., 4А. Стоимость: от 900 руб.
Где и когда?
Тула , Тула
21 апреля 2024, воскресенье
20:00
23 апреля, вторник 00:00
11 - 21 апреля
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