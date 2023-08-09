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Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

28 сентября в Городском концертном зале выступит Сергей Трофимов. Каждая встреча с ним подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех – артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души.

Именно в этом и заключается секрет его успеха – в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, правильно и точно донести чувства, рассказать простыми словами о самом глубоком, сложном но, главное, знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.

Строчкой из песни Сергея Трофимова «и вдруг понимаю — это во мне душа» можно передать всю полноту чувств, которые испытывает зритель после его концерта. За что и любим народом — за умение достучаться до сердца.

Стоимость: от 1600 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
28 сентября 2023, четверг
19:00
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