Серафима Ананасова

Мы любим Ананасову потому, что она не просто пишет для нас — она пишет О НАС. Все ее герои нам знакомы просто до боли. Признайтесь, сколько раз, видя новые стихи в паблике, вы ловили себя на мысли — о черт, это же обо мне/о моей бывшей/ об однокурсниках и знакомых. Она видит нас настоящими. Берет наши силы и слабости в горсточку — и превращает в пронзительные, колюще-режущие стихи. Ее стихи возвращают нас к жизни, потому как они «без купюр».

И вот, этой осенью Ананасова приедет в Тулу. И мы снова будем радоваться и плакать вместе с ней.

Билеты: предпродажа 300 р.

В день концерта: 400 р.