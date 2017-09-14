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Серафима Ананасова

Серафима Ананасова

Мы любим Ананасову потому, что она не просто пишет для нас — она пишет О НАС. Все ее герои нам знакомы просто до боли. Признайтесь, сколько раз, видя новые стихи в паблике, вы ловили себя на мысли — о черт, это же обо мне/о моей бывшей/ об однокурсниках и знакомых. Она видит нас настоящими. Берет наши силы и слабости в горсточку — и превращает в пронзительные, колюще-режущие стихи. Ее стихи возвращают нас к жизни, потому как они «без купюр».

И вот, этой осенью Ананасова приедет в Тулу. И мы снова будем радоваться и плакать вместе с ней.

 

Билеты: предпродажа 300 р.
В день концерта: 400 р.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
19 сентября 2017, вторник
19:00
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