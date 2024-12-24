Новогодний квартирник в «Октаве»

26 декабря в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет новогодний квартирник группы KreepShow.

Ирина Чилимова — гитара, вокал;

Глеб Милки — барабаны;

Кирилл Сычёв — гитара.



Проводим старый год любимыми песнями, встретим новый — крутыми премьерами! Споём вкусные кавера! Музыкальные сюрпризы и праздничные фиты с друзьями!



Стоимость: 500 рублей.