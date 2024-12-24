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Новогодний квартирник в «Октаве»

Новогодний квартирник в «Октаве»

26 декабря в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет новогодний квартирник группы KreepShow.

  • Ирина Чилимова — гитара, вокал;
  • Глеб Милки — барабаны;
  • Кирилл Сычёв — гитара.


Проводим старый год любимыми песнями, встретим новый — крутыми премьерами! Споём вкусные кавера! Музыкальные сюрпризы и праздничные фиты с друзьями!

Стоимость: 500 рублей.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
26 декабря 2024, четверг
19:00
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