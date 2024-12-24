Новогодний квартирник в «Октаве»
26 декабря в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет новогодний квартирник группы KreepShow.
- Ирина Чилимова — гитара, вокал;
- Глеб Милки — барабаны;
- Кирилл Сычёв — гитара.
Проводим старый год любимыми песнями, встретим новый — крутыми премьерами! Споём вкусные кавера! Музыкальные сюрпризы и праздничные фиты с друзьями!
Стоимость: 500 рублей.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
26 декабря 2024, четверг
19:00
27 июня - 6 января
29 декабря - 8 января
26 - 31 декабря
5 - 29 декабря
11 декабря - 8 января
26 - 31 декабря