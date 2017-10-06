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Нервы

Нервы

Группа «Нервы» появилась на сцене в 2010 году и, проделав с тех пор большой путь, уже давно не нуждается в представлении. Музыканты буквально взорвали эфиры российских радиостанций и приковали к себе внимание ведущих телеканалов и музыкальных критиков, став обладателями престижных музыкальных премий и объездив с гастрольными турами всю страну.

Группа с говорящим названием всегда трогала за живое публику и держала своих поклонников на пике эмоций и переживаний. Весной 2017 «Нервы» представили публике первую часть альбома «Самый дорогой», а этой осенью презентуют долгожданное продолжение.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
25 ноября 2017, суббота
18:00
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