Группа «Нервы» появилась на сцене в 2010 году и, проделав с тех пор большой путь, уже давно не нуждается в представлении. Музыканты буквально взорвали эфиры российских радиостанций и приковали к себе внимание ведущих телеканалов и музыкальных критиков, став обладателями престижных музыкальных премий и объездив с гастрольными турами всю страну.

Группа с говорящим названием всегда трогала за живое публику и держала своих поклонников на пике эмоций и переживаний. Весной 2017 «Нервы» представили публике первую часть альбома «Самый дорогой», а этой осенью презентуют долгожданное продолжение.