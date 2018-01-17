афиша
афиша
Регистрация
Наадя

Наадя

9 февраля — яркий электропоп от «раба душевного спокойствия» Нади Грицкевич и ее группы «Наадя» в КЦ «Типография».

«Наадя» — это сольный проект молодой и весьма талантливой певицы Надежды Грицкевич. Многие ее знают как вокалистку столичного коллектива Moremoney. Надежда Грицкевич обладает уникальным красивым голосом, её можно услышать в дебютном альбоме Moremoney «Tricky», выпущенном в 2010 году.

«Наадя» — это, прежде всего, камерное исполнение, которое сочетает в себе жанр британского поп-минимализма и загадочную русскую лирику. Удивительный голос Надежды Грицкевич полюбился многим ценителям данного музыкального направления. Совсем недавно певица представила свою новую композицию «Спаси», которая получила положительные оценки слушателей и критиков.

Купить билет
Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 февраля 2018, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.