9 февраля — яркий электропоп от «раба душевного спокойствия» Нади Грицкевич и ее группы «Наадя» в КЦ «Типография».

«Наадя» — это сольный проект молодой и весьма талантливой певицы Надежды Грицкевич. Многие ее знают как вокалистку столичного коллектива Moremoney. Надежда Грицкевич обладает уникальным красивым голосом, её можно услышать в дебютном альбоме Moremoney «Tricky», выпущенном в 2010 году.

«Наадя» — это, прежде всего, камерное исполнение, которое сочетает в себе жанр британского поп-минимализма и загадочную русскую лирику. Удивительный голос Надежды Грицкевич полюбился многим ценителям данного музыкального направления. Совсем недавно певица представила свою новую композицию «Спаси», которая получила положительные оценки слушателей и критиков.