Мы выбираем любовь
В Тульской областной филармонии пройдет праздничный концерт в честь Дня молодежи. На сцене выступят фольклорный ансамбль «Услада» (художественный руководитель — заслуженный работник
Зрителей концерта также ждёт эксклюзивный подарок: это будут пилотные показы фрагментов из музыкального спектакля «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте» в преддверии его премьеры на торжествах, посвящённых 500-летию Тульского Кремля и Большой засечной черты.
Режиссёр программы — Вениамин Найман.
Концерт пройдет в поддержку Государственной программы Тульской области «Повышение общественной безопасности населения Тульской области».
Вход свободный.