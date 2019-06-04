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Мы выбираем любовь

Мы выбираем любовь

В Тульской областной филармонии пройдет праздничный концерт в честь Дня молодежи. На сцене выступят фольклорный ансамбль «Услада» (художественный руководитель — заслуженный работник культуры Р. Ф. Марина Федосеева) и ансамбль танца «Визави» (руководитель — Денис Васин), подготовили к этому дню столь же яркую и насыщенную программу. В неё вошли хореографические номера в самых неожиданных интерпретациях и необычные аранжировки фолк-музыки.

Зрителей концерта также ждёт эксклюзивный подарок: это будут пилотные показы фрагментов из музыкального спектакля «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте» в преддверии его премьеры на торжествах, посвящённых 500-летию Тульского Кремля и Большой засечной черты.

Режиссёр программы — Вениамин Найман.

Концерт пройдет в поддержку Государственной программы Тульской области «Повышение общественной безопасности населения Тульской области».

Вход свободный.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
26 июня 2019, среда
18:30
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