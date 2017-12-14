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Мастер

Мастер

Легендарная отечественная хэви-группа «Мастер» существует с 1987 года. В том же году они выпустили свой первый альбом «Мастер», который разлетелся рекордным тиражом более миллиона экземпляров! Дальше пошло по нарастающей — продажи второй пластинки достигли уже двухмиллионного тиража, группа заслуженно обрела статус одного из лучших металл-коллективов и стала первой, чьи гастроли проходили за рубежом: в Бельгии, Голландии, Люксембурге, Франции, Германии, Польше, Израиле, Болгарии.

За могучими плечами рок-идолов отечественной тяжёлой музыки участие в известнейших проектах, 8 студийных альбомов, в том числе и на английском языке, и культовые вокалисты — например весь 94 год с коллективом пел Валерий Кипелов! И таких интересных моментов в истории «Мастера» предостаточно.

Коллектив сыграет большую программу, все любимые песни и культовые хиты, мощнейшие боевики и невероятные лирические философские баллады! А кульминационным моментом концерта станет исполнение в оригинале всех песен с первого юбилейного альбома «Мастер» 1987 года.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
3 февраля 2018, суббота
19:00
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