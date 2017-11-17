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Леонид Борткевич

Леонид Борткевич

Легендарный солист золотого состава ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич приедет в Тулу, чтобы вы могли насладиться уникальным голосом и любимыми песнями.

Имя Леонида Борткевича хорошо известно меломанам и любителям музыки. Его уникальный голос был и остается своеобразной визитной карточкой великого музыкального коллектива «Песняры».

Композиции «Александрина», «Алеся», «Вероника», «Купалинка», «Березовый сок», «Уголок России», «Дрозды», «Белоруссия» легко можно отличить по неповторимому тембру, уникальной дикции и, самое главное, по душевному отношению певца к тому, что он исполняет.

Ансамбль под руководством заслуженного артиста Белоруссии Леонида Борткевича играет репертуар в старом, первозданном варианте, лишь подкорректировав мелодийную аранжировку с учётом современных требований.

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−953−973−71−27.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
6 января 2018, суббота
17:00
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