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Константин Райкин

Константин Райкин

27 января в концертном зале филармонии с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо...» выступит Константин Аркадьевич Райкин. Высокая поэзия, пропущенная через сердце.

 
«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…»  -  Константин Райкин.
 
Народный артист СССР Богдан Ступка, незадолго до смерти был на выступлении К.А.Райкина и по окончании сказал: «Никто в мире так не читает стихи как Константин Райкин!».
 
Очень живо, свежо и по новому звучит поэзия двух близких по духу и направлению поэтов. Великого Давида Самойлова и Гениального Александра Сергеевича Пушкина.
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
27 января 2022, четверг
18:30
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23 февраля, среда 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Пилот
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Kurt Cobain Birthday Fest
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19 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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12 февраля, суббота 19:00
Backstage club
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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9 марта, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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