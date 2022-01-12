Константин Райкин
27 января в концертном зале филармонии с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо...» выступит Константин Аркадьевич Райкин. Высокая поэзия, пропущенная через сердце.
«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Для меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…» - Константин Райкин.
Народный артист СССР Богдан Ступка, незадолго до смерти был на выступлении К.А.Райкина и по окончании сказал: «Никто в мире так не читает стихи как Константин Райкин!».
Очень живо, свежо и по новому звучит поэзия двух близких по духу и направлению поэтов. Великого Давида Самойлова и Гениального Александра Сергеевича Пушкина.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
27 января 2022, четверг
18:30
23 февраля, среда 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
9 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽