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IP Orchestra: Наши рок-хиты

IP Orchestra: Наши рок-хиты

Симфонический оркестр IP Orchestra под началом Игоря Пономаренко — один из самых интересных оркестровых коллективов современности — выступит с программой «Наши рок-хиты», чтобы снова исполнить для нас памятные хиты лучших рок-групп прошлого и настоящего в инструментальном, классическом прочтении.

Виолончелисты, скрипачи, альтисты, контрабасисты и барабанщики IP Orchestra заново откроют для вас самые известные композиции русского рока: «Земфира», «Кино», «Алиса», «Сплин», «Мумий тролль», «ДДТ», «Ленинград», «Король и Шут» и другие.

Телефоны для справок: 8 (905) 621-60-02 и 55-01-17.

Где и когда?
Городской концертный зал
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 февраля 2017, понедельник
19:00
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