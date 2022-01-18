Хор Турецкого
10 марта в Городском концертном зале легендарный Хор Турецкого представит праздничную программу «Мужские песни». Специально ко Дню защитника Отечества.
Песни с сильным характером, крепким духом и глубоким смыслом.
Энергетика и харизма, брутальность и обаяние в сочетании с душевностью
сделают этот вечер незабываемым.
Порадуйте своих защитником долгожданным концертом. Не пропустите!
Шоу как для сильной половины человечества, так и для прекрасных дам.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
10 марта 2022, четверг
19:00
20 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
26 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
15 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
25 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽