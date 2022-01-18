10 марта в Городском концертном зале легендарный Хор Турецкого представит праздничную программу «Мужские песни». Специально ко Дню защитника Отечества.

Песни с сильным характером, крепким духом и глубоким смыслом.

Энергетика и харизма, брутальность и обаяние в сочетании с душевностью

сделают этот вечер незабываемым.

Порадуйте своих защитником долгожданным концертом. Не пропустите!

Шоу как для сильной половины человечества, так и для прекрасных дам.