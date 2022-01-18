афиша
афиша
Регистрация
Хор Турецкого

Хор Турецкого

10 марта в Городском концертном зале легендарный Хор Турецкого представит праздничную программу «Мужские песни». Специально ко Дню защитника Отечества. 

Песни с сильным характером, крепким духом и глубоким смыслом.
Энергетика и харизма, брутальность и обаяние в сочетании с душевностью
сделают этот вечер незабываемым.
 
Порадуйте своих защитником долгожданным концертом. Не пропустите!
Шоу как для сильной половины человечества, так и для прекрасных дам.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 марта 2022, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
NEVERLOVE
Купить билет
20 марта, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Backbones
Купить билет
26 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
RAMMproJect
Купить билет
15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Гран-КуражЪ
Купить билет
3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
ЙОРШ
Купить билет
25 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.