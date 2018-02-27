Эксперимент: Abekejser

В К. Ц. Типография будет проводиться музыкальный эксперимент синтетической музыки на стыке псевдо-джаза, псевдо-хип-хопа и псевдо-электроники от датского джазового коллектива Abekejser.

Контрабасист Адриан Кристенсен будет выворачивает звучание баса наизнанку своими басовыми синтезаторами.



К ударным мастера полиритмии и тонкого штриха Фредерика Бюлова добавляются драм-машины Расмуса Педерсена — получается по-настоящему шизофреническая перкуссионная линия.



Препарированная гитара Йеппе Лавсена и арсенал синтезаторов Йона Бендиксена дополняют картину до поистине космической и переусложнённой смыслами.