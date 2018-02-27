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Эксперимент: Abekejser

Эксперимент: Abekejser

В К. Ц. Типография будет проводиться музыкальный эксперимент синтетической музыки на стыке псевдо-джаза, псевдо-хип-хопа и псевдо-электроники от датского джазового коллектива Abekejser.

Контрабасист Адриан Кристенсен будет выворачивает звучание баса наизнанку своими басовыми синтезаторами.

К ударным мастера полиритмии и тонкого штриха Фредерика Бюлова добавляются драм-машины Расмуса Педерсена — получается по-настоящему шизофреническая перкуссионная линия.

Препарированная гитара Йеппе Лавсена и арсенал синтезаторов Йона Бендиксена дополняют картину до поистине космической и переусложнённой смыслами.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 марта 2018, суббота
20:00
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