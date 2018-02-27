Эксперимент: Abekejser
Контрабасист Адриан Кристенсен будет выворачивает звучание баса наизнанку своими басовыми синтезаторами.
К ударным мастера полиритмии и тонкого штриха Фредерика Бюлова добавляются драм-машины Расмуса Педерсена — получается по-настоящему шизофреническая перкуссионная линия.
Препарированная гитара Йеппе Лавсена и арсенал синтезаторов Йона Бендиксена дополняют картину до поистине космической и переусложнённой смыслами.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 марта 2018, суббота
20:00