26 февраля в Тульской областной филармонии пройдет концерт «Джазовое рукопожатие».

В этот вечер музыкальными рукопожатиями друг с другом и с музыкантами

Биг-бенда Губернаторского духового оркестра будут обмениваться

замечательные артисты:

дипломант международного конкурса духовых инструментов имени Т.

Докшицера в Москве, лауреат первых Дельфийских игр в Москве, военный

дирижер, тромбонист, тубист и аранжировщик Ростовского диксиленда

«DIXIE FRIENDS» Никита Бутенко и джазовый трубач-виртуоз, композитор

и аранжировщик, лауреат всесоюзных, всероссийских и международных

джазовых конкурсов и фестивалей, заслуженный артист Республики

Башкортостан Рустем Галиуллин.

Рустем Галиуллин окончил Уфимский Государственный институт искусств

по классу трубы (1989). В 1987 году вместе с саксофонистом Олегом

Киреевым создал джаз-ансамбль «Орлан», существующий и успешно

концертирующий по сегодняшний день.

В составе «Орлана», как солист, композитор и аранжировщик, неоднократно

становился лауреатом крупнейших Всесоюзных, Всероссийских и

Международных джазовых фестивалей и конкурсов в Москве, Санкт-

Петербурге, Риге, Пярну, Ярославле, Тбилиси, Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Саратове, Казани, Грозном, Абакане, Днепропетровске,

Кривом Роге, Архангельске, Владивостоке, Кракове, Варшаве, Хельсинки,

Монтрё и других городах.

В 2014 году «Орлан» с огромным успехом выступал в Нью-Йорке (США) на

сцене знаменитого Symphony Space, представляя этно-джаз программу

«Башкирский Караван», а в 2016 году - на крупнейшем 22-м Международном джазовом фестивале «Нишвиль» (Сербия). Как солист, композитор и аранжировщик коллектива Рустем Галиуллин участвовал в записи альбома «Башкирские легенды» (LP, фирма «Мелодия», 1989) и «Башкирский Караван» (студия Театра Марка Розовского, 2012).

С 1994 по 2014 год жил в Юго-Восточной Азии (Тайланд, Гонконг,

Сингапур, Китай), базируясь в Бангкоке и работая как солист, преподаватель,

аранжировщик, композитор, студийный музыкант. Вёл активную

концертную и студийную работу в проектах с мегазвездами джаза.

После возвращения в Россию в 2014 году работал в Уфе и в Москве солистом оркестров «Фонограф» п/р С.Жилина, Одинцовского эстрадно-

симфонического оркестра п/р А.Балина, Образцово-показательного эстрадно- симфонического оркестра МЧС России п/р А.Кожеватова. В настоящее время Рустем Галиуллин регулярно выступает с ведущими джазовыми музыкантами Москвы и России, активно концертирует как солист, преподаёт в Российской Академии Музыки им.Гнесиных.

Рустем Галиуллин – официальный артист-эндорсер (музыкант, по условиям

специального контракта использующий инструменты, оборудование и

аксессуары определенной компании или бренда) фирмы P.Mauriat Paris, а

также член Международной Гильдии Трубачей и Гильдии Трубачей

Тайланда.

Дирижёр – Владимир Леер

Солист – лауреат международного конкурса Никита Бутенко (сюзафон,

тромбон)

Солист – заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат

всесоюзных, всероссийских и международных джазовых конкурсов и

фестивалей Рустем Галиуллин (труба, флюгельгорн).