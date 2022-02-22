Джазовое рукопожатие
26 февраля в Тульской областной филармонии пройдет концерт «Джазовое рукопожатие».
В этот вечер музыкальными рукопожатиями друг с другом и с музыкантами
Биг-бенда Губернаторского духового оркестра будут обмениваться
замечательные артисты:
дипломант международного конкурса духовых инструментов имени Т.
Докшицера в Москве, лауреат первых Дельфийских игр в Москве, военный
дирижер, тромбонист, тубист и аранжировщик Ростовского диксиленда
«DIXIE FRIENDS» Никита Бутенко и джазовый трубач-виртуоз, композитор
и аранжировщик, лауреат всесоюзных, всероссийских и международных
джазовых конкурсов и фестивалей, заслуженный артист Республики
Башкортостан Рустем Галиуллин.
Рустем Галиуллин окончил Уфимский Государственный институт искусств
по классу трубы (1989). В 1987 году вместе с саксофонистом Олегом
Киреевым создал джаз-ансамбль «Орлан», существующий и успешно
концертирующий по сегодняшний день.
В составе «Орлана», как солист, композитор и аранжировщик, неоднократно
становился лауреатом крупнейших Всесоюзных, Всероссийских и
Международных джазовых фестивалей и конкурсов в Москве, Санкт-
Петербурге, Риге, Пярну, Ярославле, Тбилиси, Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Саратове, Казани, Грозном, Абакане, Днепропетровске,
Кривом Роге, Архангельске, Владивостоке, Кракове, Варшаве, Хельсинки,
Монтрё и других городах.
В 2014 году «Орлан» с огромным успехом выступал в Нью-Йорке (США) на
сцене знаменитого Symphony Space, представляя этно-джаз программу
«Башкирский Караван», а в 2016 году - на крупнейшем 22-м Международном джазовом фестивале «Нишвиль» (Сербия). Как солист, композитор и аранжировщик коллектива Рустем Галиуллин участвовал в записи альбома «Башкирские легенды» (LP, фирма «Мелодия», 1989) и «Башкирский Караван» (студия Театра Марка Розовского, 2012).
С 1994 по 2014 год жил в Юго-Восточной Азии (Тайланд, Гонконг,
Сингапур, Китай), базируясь в Бангкоке и работая как солист, преподаватель,
аранжировщик, композитор, студийный музыкант. Вёл активную
концертную и студийную работу в проектах с мегазвездами джаза.
После возвращения в Россию в 2014 году работал в Уфе и в Москве солистом оркестров «Фонограф» п/р С.Жилина, Одинцовского эстрадно-
симфонического оркестра п/р А.Балина, Образцово-показательного эстрадно- симфонического оркестра МЧС России п/р А.Кожеватова. В настоящее время Рустем Галиуллин регулярно выступает с ведущими джазовыми музыкантами Москвы и России, активно концертирует как солист, преподаёт в Российской Академии Музыки им.Гнесиных.
Рустем Галиуллин – официальный артист-эндорсер (музыкант, по условиям
специального контракта использующий инструменты, оборудование и
аксессуары определенной компании или бренда) фирмы P.Mauriat Paris, а
также член Международной Гильдии Трубачей и Гильдии Трубачей
Тайланда.
Дирижёр – Владимир Леер
Солист – лауреат международного конкурса Никита Бутенко (сюзафон,
тромбон)
Солист – заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат
всесоюзных, всероссийских и международных джазовых конкурсов и
фестивалей Рустем Галиуллин (труба, флюгельгорн).
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
26 февраля 2022, суббота
17:00
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
27 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
2 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 200 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽