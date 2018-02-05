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Джаз клуб: история афроамериканской музыки

Джаз клуб: история афроамериканской музыки

Не многие знают, что зарождение современной рэп-музыки произошло от Нью-Орлеанского Джаза. 16 февраля Кирилл Мошков более подробно расскажет об этом в своей лекции по истории афроамериканской музыки. По традиции мероприятие будет разделено на 2 этапа

19.00 Главный редактор издания «Джаз.Ру» расскажет об эволюции жанра от ранних форм джаза до современных форм музыки и пояснит, как рождение джазовой и блюзовой музыки на юге США в начале ХХ века предопределило развитие современных жанров, таких как рок-н-рол, соул, рэп и R'n'B.

21.00 После теоретической части участников ожидает концерт живой музыки в исполнении Дуси Лерер и трио Игоря Яковенко — сообщества искушенных музыкантов-интеллектуалов-шаманов, ловко деконструирующих темы сороковых, пятидесятых и шестидесятых годов.

Билеты: 500 Р.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 февраля 2018, пятница
19:00
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