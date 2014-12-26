Одна из самых популярных рок-групп на тульской музыкальной арене. Возникла на небосклоне тульского рока в 1996 году и в разное время испытала различные музыкальные влияния людей, в ней игравших: от «полупанка» и «полушансона» до «жесткого полу-романса». Тексты песен пишут в основном участники группы, но в репертуаре команды также есть и композиции на стихи классиков: Есенина, Симонова, Нестерова, Бессонова и прочих.

За 15 лет музыкальной жизни группа «Деникин Спирт» дала более 1000 концертов, участвовала в сотне фестов. Апогеем стало заслуженное участие в открытии главного рок-фестиваля России «Нашествия – 2012» на сцене Неформат. Право сыграть на «Нашествии 2012» группе «Деникин Спирт» предоставило профессиональное жюри радиостанции «Наше Радио» и многочисленные слушатели, участвовавшие в прослушивании 50 групп.

Вход свободный.