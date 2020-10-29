Чёрный кофе
12 декабря на сцене вашего любимого Harat's Pub выступит легендарная группа «Черный кофе».
Концерт отменен.
В большом сольном концерте прозвучат только лучшие хиты, проверенные временем, а слушателям предлагают окунуться в атмосферу своего детства, когда заслушивали до дыр пластинки «Переступи Порог» и «Вольному - Воля».
Количество билетов ограничено. Успейте купить!
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
12 декабря 2020, суббота
20:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽