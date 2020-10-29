Чёрный кофе

12 декабря на сцене вашего любимого Harat's Pub выступит легендарная группа «Черный кофе».

Концерт отменен.

В большом сольном концерте прозвучат только лучшие хиты, проверенные временем, а слушателям предлагают окунуться в атмосферу своего детства, когда заслушивали до дыр пластинки «Переступи Порог» и «Вольному - Воля».







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