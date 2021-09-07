13 ноября в Городском концертном зале выступит коллектив, признанный национальным достоянием России — государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной.



«Берёзка» больше 70 лет своим творчеством рассказывает миру, что такое красота по-русски. Красный сарафан, зелёная веточка берёзки, взмах бирюзового платочка – девичий хоровод, с которого в 1948 году началась «Берёзка». Великий русский хореограф, человек высочайшей культуры и эрудиции Надежда Надеждина создала шедевр на все времена, и он вобрал в себя всю красоту и поэзию, саму суть русской души.



Гениальные хореографические постановки народной артистки СССР Н. Надеждиной – «Берёзка», «Цепочка», «Лебёдушка», «Цветы полевые», «Сударушка», «Прялица», «Балагуры», «Ямщики» и многие другие – явились настоящим открытием в сценическом воплощении русского народного танца, новым стилем в современной хореографии того времени.

Поэтический образ русской женщины, воспетый Н. Надеждиной, нашёл своё яркое воплощение в индивидуальности ведущей солистки ансамбля Миры Кольцовой. Она стала лицом и символом ансамбля. Народная артистка СССР Н. Надеждина увидела в любимой артистке не только превосходную исполнительницу, но и свою преемницу. В 1980 году М. Кольцова стала

художественным руководителем коллектива. Её хореографические постановки – «Колокольцы», «Кружевницы», «Реченька», «Осенний хоровод», «Комарик», «Петрушка» и многие другие – стали достойным продолжением стиля Надеждиной. Но М. Кольцова не только сохранила, но развила и

обогатила наследие новыми художественными образами и современным звучанием.

Неотъемлемой составной частью коллектива ансамбля «Берёзка» является оркестр русских народных инструментов. Только живое музыкальное сопровождение позволяет зрителю получить впечатление о целостном танцевально-музыкальном спектакле. Основная часть репертуара

оркестра создана композиторами Е. Кузнецовым и В. Темновым, а также В.Корневым, Е.Дербенко.

Большое значение в современной истории ансамбля имеет творческий союз с композитором Филиппом Кольцовым, в буквальном смысле, выросшим на репертуаре коллектива. Он тонко чувствует стилистику и особенность ансамбля «Берёзка», вносит новые краски и создает не только

музыку, но и поэтические произведения специально для коллектива.

С 1995 года оркестром бессменно руководит Леонид Смирнов. Леонид Смирнов начал свою работу в ансамбле в качестве солиста-баяниста в 1967 году и участвовал как танцор-баянист во многих номерах ансамбля. В 2002 году ему присвоено звание Народного артиста России.

Одну из важнейших ролей в создании хореографического образа ансамбля «Березка» играет сценический костюм. Роль художника по костюмам сложная и многослойная, включает в себя решение множества творческих и организационных задач. Первым художником и верным соратником Н.С. Надеждиной была Любовь Силич. Именно она дала направление для творчества художникам Григорию Белову и Татьяне Шаминой. С 1996 года Татьяна Шамина, продолжая традиции, претворяет в жизнь идеи новых номеров, а также сохраняет и обновляет особенный стиль сценических образов «надеждинского» репертуара. Творчество Ансамбля, сочетая в себе высокий профессионализм с безграничной любовью к Родине, передает быт и натуру русского человека, наполняет сознание молодого поколения глубокой духовностью, неувядаемой красотой русской природы, формирует чувства любви и благодарности к старшему поколению, приобщает молодежь к великим истокам, сокровищнице отечественной культуры и искусства.

Выступления «Березки» видели десятки миллионов зрителей. Концерты Ансамбля всегда сопровождаются триумфальным успехом. Коллективу восторженно аплодируют не только в России, но на всех континентах планеты.

«Не надо читать 200 томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Берёзки», и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало» – писала французская пресса после гастролей ансамбля в Париже.

«Берёзка» является единственным обладателем Золотой медали присуждённой Всемирным советом сторонников Мира в 1959 году.

Мира Кольцова, народная артистка СССР, художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Березка» сказала: «Мы отличаемся от всех фольклорных коллективов тем, что основатель коллектива, Надежда Сергеевна Надеждина, создала жанр авторских произведений, которые используют текст, хореографию, мысль, русскую идею. У нас нет танца ради танца. Наши артисты должны мыслить, они должны быть интеллектуалами, добиваясь при минимальном жест максимального выражения чувств».