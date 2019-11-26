афиша
афиша
Регистрация
Алена Швец

Алена Швец

В клубе Backstage выступит Алена Швец — новый лучик на тесном небосводе нестыдной русскоязычной поп-музыки, доказавшая, что популярным может стать каждый — для этого не нужно ничего, кроме таланта. Исповедально искренняя, по-хорошему «школьная» и наивная лирика Алёны в сочетании с её пронзительно-чистым юным голосом в считанные месяцы захватили сердца и умы тысяч людей по всей стране.

Концерты Швец всегда отличались особой атмосферой всеобщего духовного единения: граница между залом и сценой на них целиком и полностью стирается. Убедиться в этом самостоятельно вы сможете уже совсем скоро на концерте в Туле.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
16 декабря 2019, понедельник
19:30
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Три желания
Купить билет
22 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
Алена Швец
Купить билет
16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Тамара Гверцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Сказки Нарнии
Купить билет
3 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.