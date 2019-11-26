Алена Швец
В клубе Backstage выступит Алена Швец — новый лучик на тесном небосводе нестыдной русскоязычной поп-музыки, доказавшая, что популярным может стать каждый — для этого не нужно ничего, кроме таланта. Исповедально искренняя, по-хорошему «школьная» и наивная лирика Алёны в сочетании с её пронзительно-чистым юным голосом в считанные месяцы захватили сердца и умы тысяч людей по всей стране.
Концерты Швец всегда отличались особой атмосферой всеобщего духовного единения: граница между залом и сценой на них целиком и полностью стирается. Убедиться в этом самостоятельно вы сможете уже совсем скоро на концерте в Туле.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
16 декабря 2019, понедельник
19:30
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 900-2500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽