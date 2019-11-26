В клубе Backstage выступит Алена Швец — новый лучик на тесном небосводе нестыдной русскоязычной поп-музыки, доказавшая, что популярным может стать каждый — для этого не нужно ничего, кроме таланта. Исповедально искренняя, по-хорошему «школьная» и наивная лирика Алёны в сочетании с её пронзительно-чистым юным голосом в считанные месяцы захватили сердца и умы тысяч людей по всей стране.



Концерты Швец всегда отличались особой атмосферой всеобщего духовного единения: граница между залом и сценой на них целиком и полностью стирается. Убедиться в этом самостоятельно вы сможете уже совсем скоро на концерте в Туле.