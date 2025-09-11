Зверопоезд
Премьера:
11.09.2025
Режиссер:
Бенуа Даффи, Жан-Кристиан Тасси
Жанр:
Анимационный, Боевик, Триллер, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
6+
Команда животных оказывается в ловушке, когда высокоскоростной поезд неожиданно трогается с места без людей на борту. Пока экспресс мчится на всех парах, питомцы выясняют, что произошедшее — дело лапок злопамятного барсука Ханса. Теперь у зверей остается последняя надежда предотвратить катастрофу: находчивый енот по кличке Сокол, готовый на все, чтобы спасти друзей.
Сегодня
Завтра
13 сентября, суббота
14 сентября, воскресенье
15 сентября, понедельник
16 сентября, вторник
17 сентября, среда
Сегодня
Завтра
13 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:15
12:15
13:55
18:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
11:40
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
11:40
15:45
|Люксор Тула
|
11:40
13:40
15:40
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:35
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:15
12:15
13:55
18:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
11:40
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
11:40
15:45
|Люксор Тула
|
11:40
13:40
15:40
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:35
|Синема Стар
|
10:20
12:20
15 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:15
12:15
13:55
18:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
11:40
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
11:40
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
13:15
|Синема Стар
|
10:20
12:20
16 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:15
12:15
13:55
18:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
11:40
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
11:40
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
13:15
|Синема Стар
|
10:20
12:20
17 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
10:15
12:15
13:55
18:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
10:00
11:40
15:45
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
10:00
11:40
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
13:15
|Синема Стар
|
10:20
12:20
31 мая - 14 сентября 2024
26 мая - 13 сентября 2024
8 - 17 сентября
11 - 17 сентября
11 мая - 17 сентября 2023
8 - 18 сентября