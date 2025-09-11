Зверопоезд

Премьера: 11.09.2025

Режиссер: Бенуа Даффи, Жан-Кристиан Тасси

Жанр: Анимационный, Боевик, Триллер, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 6+

Команда животных оказывается в ловушке, когда высокоскоростной поезд неожиданно трогается с места без людей на борту. Пока экспресс мчится на всех парах, питомцы выясняют, что произошедшее — дело лапок злопамятного барсука Ханса. Теперь у зверей остается последняя надежда предотвратить катастрофу: находчивый енот по кличке Сокол, готовый на все, чтобы спасти друзей.