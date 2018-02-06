Женщины против мужчин: Крымские каникулы

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 08.02.2018

Режиссер: Леонид Марголин

Актеры: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария Кравченко, Александр Головин, Денис Косяков, Роман Юнусов, Мария Горбань, Вадим Галыгин

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 80 мин

Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.