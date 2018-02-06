Женщины против мужчин: Крымские каникулы
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 08.02.2018
Режиссер:
Леонид Марголин
Актеры:
Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария Кравченко, Александр Головин, Денис Косяков, Роман Юнусов, Мария Горбань, Вадим Галыгин
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
80 мин
Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.
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12 февраля, понедельник
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15 февраля, четверг
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15:40
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22:40
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10:20
12:00
15:45
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19:05
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14:55
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22:45
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19:00
23:20
Завтра
|Алмаз Синема
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12:00
15:40
17:15
18:50
22:40
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10:20
12:00
15:45
17:25
19:05
20:45
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14:55
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23:20
10 февраля, суббота
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12:00
15:40
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|Киносити
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10:20
12:00
15:45
17:25
19:05
20:45
22:25
00:05
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14:55
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20:10
22:45
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19:00
23:20
11 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
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12:00
15:40
17:15
18:50
22:40
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10:20
12:00
15:45
17:25
19:05
20:45
22:25
00:05
01:45
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14:55
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19:00
23:20
12 февраля, понедельник
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12:00
15:40
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18:50
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10:20
12:00
15:45
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20:45
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14:55
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20:10
22:45
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19:00
23:20
13 февраля, вторник
|Алмаз Синема
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12:00
15:40
17:15
18:50
22:40
|Киносити
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10:20
12:00
15:45
17:25
19:05
20:45
22:25
00:05
|Победа (Новомосковск)
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14:55
18:45
20:10
22:45
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19:00
23:20
14 февраля, среда
|Алмаз Синема
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12:00
15:40
17:15
18:50
|Киносити
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10:20
12:00
15:45
17:25
19:05
20:45
22:25
00:05
|Победа (Новомосковск)
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14:55
18:45
20:10
22:45
|Синема Стар
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21:25
15 февраля, четверг
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