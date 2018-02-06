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Женщины против мужчин: Крымские каникулы

Женщины против мужчин: Крымские каникулы

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.02.2018
 
Режиссер:
Леонид Марголин
  
Актеры:
Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария Кравченко, Александр Головин, Денис Косяков, Роман Юнусов, Мария Горбань, Вадим Галыгин
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

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