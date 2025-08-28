Выход 8
Премьера:
28.08.2025
Режиссер:
Гэнки Кавамура
Актеры:
Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума, Котонэ Ханасэ, Нана Комацу
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
16+
Рейтинг:
6.70
Главный герой оказывается заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Чтобы выбраться из этого пугающего лабиринта, ему нужно строго следовать правилам. Каждая ошибка отбрасывает его в самое начало пути. Выход откроется, если ты сможешь сделать правильный выбор.
Сегодня
|
13:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
|Люксор Тула
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
13:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:40
|Люксор Тула
|
16:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, четверг
|
19:40
|Люксор Тула
12 сентября, пятница
|
19:40
|Люксор Тула
13 сентября, суббота
|
19:40
|Люксор Тула
14 сентября, воскресенье
|
19:40
|Люксор Тула
Сегодня
|Алмаз Синема
|
19:55
22:40
|Люксор Тула
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:55
16:55
18:40
20:45
22:45
Завтра
|Алмаз Синема
|
19:55
22:40
|Люксор Тула
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:55
16:55
18:40
20:45
22:45
11 сентября, четверг
|Люксор Тула
|
19:40
12 сентября, пятница
|Люксор Тула
|
19:40
13 сентября, суббота
|Люксор Тула
|
19:40
14 сентября, воскресенье
|Люксор Тула
|
19:40
31 мая - 14 сентября 2024
8 - 10 сентября
26 мая - 13 сентября 2024
8 - 14 сентября
11 мая - 10 сентября 2023
11 - 17 сентября