Премьера: 28.08.2025

Режиссер: Гэнки Кавамура

Актеры: Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума, Котонэ Ханасэ, Нана Комацу

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 16+

Рейтинг: 6.70

Главный герой оказывается заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Чтобы выбраться из этого пугающего лабиринта, ему нужно строго следовать правилам. Каждая ошибка отбрасывает его в самое начало пути. Выход откроется, если ты сможешь сделать правильный выбор.