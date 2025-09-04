  1. Моя Слобода
Всеведущий читатель

Всеведущий читатель

Премьера:
04.09.2025
 
Режиссер:
Ким Бен У
  
Актеры:
Ан Хе Соп, Ли Мин Хо, Чхэ Су Бин, Син Сын Хо, Им Чжин А, Ким Чи Су, Квон Ын Сон, Чхве Ен Чжун, Пак Хо Сан, Чон Сон Иль
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Фэнтези, Драматический
  
Продолжительноcть:
117 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.60
 
 

Мир Ким Док-ча рушится в буквальном смысле. Обычный офисный работник внезапно оказывается внутри сюжета своего любимого веб-романа о конце света — истории, которую он, похоже, единственный успел дочитать до конца. Когда реальность начинает следовать страницам книги, только Док-ча оказывается способен предсказывать катастрофы, понять правила новой реальности и изменить финал, написанный для всех.

