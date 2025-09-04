Всеведущий читатель

Премьера: 04.09.2025

Режиссер: Ким Бен У

Актеры: Ан Хе Соп, Ли Мин Хо, Чхэ Су Бин, Син Сын Хо, Им Чжин А, Ким Чи Су, Квон Ын Сон, Чхве Ен Чжун, Пак Хо Сан, Чон Сон Иль

Жанр: Боевик, Приключение, Фэнтези, Драматический

Продолжительноcть: 117 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.60

Мир Ким Док-ча рушится в буквальном смысле. Обычный офисный работник внезапно оказывается внутри сюжета своего любимого веб-романа о конце света — истории, которую он, похоже, единственный успел дочитать до конца. Когда реальность начинает следовать страницам книги, только Док-ча оказывается способен предсказывать катастрофы, понять правила новой реальности и изменить финал, написанный для всех.