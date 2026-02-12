Виновата любовь

Премьера: 12.02.2026

Режиссер: Жозе Авелину Жиль Корбетт Лоуренсу

Актеры: Патрик Дж.Адамс, Элисон Пилл, Айрис Апатоу, Амрит Каур, Дуглас Бут, Жаклин Фогль, Лори Мердок, Лиам Ма, Майкл Муси, Джон Томас Готье, Лиза Бантинг

Жанр: Ромком

Продолжительноcть: 101 минута

Возрастные ограничения: 16+

Очаровательный и веселый Вертер с первого взгляда влюбляется в Шарлотту и хочет во что бы то ни стало добиться ее внимания. Но есть одно «но» — она помолвлена.