Виновата любовь

Виновата любовь

Премьера:
12.02.2026
 
Режиссер:
Жозе Авелину Жиль Корбетт Лоуренсу
  
Актеры:
Патрик Дж.Адамс, Элисон Пилл, Айрис Апатоу, Амрит Каур, Дуглас Бут, Жаклин Фогль, Лори Мердок, Лиам Ма, Майкл Муси, Джон Томас Готье, Лиза Бантинг
  
Жанр:
Ромком
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Очаровательный и веселый Вертер с первого взгляда влюбляется в Шарлотту и хочет во что бы то ни стало добиться ее внимания. Но есть одно «но» — она помолвлена.

