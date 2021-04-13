Великий
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 22.04.2021
Режиссер:
Эндрю Левитас
Актеры:
Джонни Депп, Билл Найи, Хироюки Санада, Таданобу Асано, Кэтерин Дженкинс, Дзюн Кунимура , Лили Робинсон, Рё Касэ, Минами, Масаёси Ханэда
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
115 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,28
1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.
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28 апреля, среда
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Сегодня
|Синема Стар
|
15:10
Завтра
|Синема Стар
|
15:10
24 апреля, суббота
|Синема Стар
|
15:10
25 апреля, воскресенье
|Синема Стар
|
15:10
26 апреля, понедельник
|Синема Стар
|
15:10
27 апреля, вторник
|Синема Стар
|
15:10
28 апреля, среда
|Синема Стар
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15:10
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 апреля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
10 мая, понедельник 10:50