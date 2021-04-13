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Великий

Великий

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 22.04.2021
 
Режиссер:
Эндрю Левитас
  
Актеры:
Джонни Депп, Билл Найи, Хироюки Санада, Таданобу Асано, Кэтерин Дженкинс, Дзюн Кунимура , Лили Робинсон, Рё Касэ, Минами, Масаёси Ханэда
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
115 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,28
          
 

1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.

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