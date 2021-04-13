Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 22.04.2021

Режиссер: Эндрю Левитас

Актеры: Джонни Депп, Билл Найи, Хироюки Санада, Таданобу Асано, Кэтерин Дженкинс, Дзюн Кунимура , Лили Робинсон, Рё Касэ, Минами, Масаёси Ханэда

Жанр: драма

Продолжительноcть: 115 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,28

1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.