Твой цвет
Премьера:
13.02.2025
Режиссер:
Наоко Ямада
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический, Мюзикл
Продолжительноcть:
101 минута
Возрастные ограничения:
12+
Тоцуко, старшеклассница с удивительным даром, видит цвета эмоций людей вокруг. Ее мир переливается оттенками счастья, восторга и умиротворения, но один цвет кажется ей особенным, словно предначертанным судьбой. Когда Тоцуко, Кими и их друг Руи создают музыкальную группу, творчество помогает друзьям понять себя и друг друга. Смогут ли они вместе найти свой настоящий цвет?
Сегодня
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
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