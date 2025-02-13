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Твой цвет

Твой цвет

Премьера:
13.02.2025
 
Режиссер:
Наоко Ямада
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Тоцуко, старшеклассница с удивительным даром, видит цвета эмоций людей вокруг. Ее мир переливается оттенками счастья, восторга и умиротворения, но один цвет кажется ей особенным, словно предначертанным судьбой. Когда Тоцуко, Кими и их друг Руи создают музыкальную группу, творчество помогает друзьям понять себя и друг друга. Смогут ли они вместе найти свой настоящий цвет?

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