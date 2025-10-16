Премьера: 16.10.2025

Режиссер: Михаил Паник

Актеры: Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Федор Гамалея, Игорь Жижикин

Жанр: Триллер, Эротика

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Романтическое приключение на охотничьей вилле в Карелии оборачивается для главной героини настоящим кошмаром. После жестокого обращения со стороны брата ее возлюбленного Лина становится жертвой смертельной охоты. Сможет ли хрупкая девушка противостоять вооруженным головорезам и выжить в диких, безжалостных карельских лесах?