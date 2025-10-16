Трофей
Премьера:
16.10.2025
Режиссер:
Михаил Паник
Актеры:
Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Федор Гамалея, Игорь Жижикин
Жанр:
Триллер, Эротика
Продолжительноcть:
84 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Романтическое приключение на охотничьей вилле в Карелии оборачивается для главной героини настоящим кошмаром. После жестокого обращения со стороны брата ее возлюбленного Лина становится жертвой смертельной охоты. Сможет ли хрупкая девушка противостоять вооруженным головорезам и выжить в диких, безжалостных карельских лесах?
Сегодня
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 октября, суббота
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 октября, воскресенье
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
