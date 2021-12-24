Три богатыря и Конь на троне

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 30.12.2021

Режиссер: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов

Актеры: Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Анатолий Петров

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный, комедия

Продолжительноcть: 91 мин

Как всегда, наш любимый конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.