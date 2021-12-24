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Три богатыря и Конь на троне

Три богатыря и Конь на троне

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 30.12.2021
 
Режиссер:
Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
  
Актеры:
Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Анатолий Петров
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный, комедия
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

Как всегда, наш любимый конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.

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Rock Privet
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12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пилот
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Блондинка КсЮ
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30 января, воскресенье 20:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
Человеткин
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3 - 4 января
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 800 ₽
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