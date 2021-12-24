Три богатыря и Конь на троне
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 30.12.2021
Режиссер:
Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
Актеры:
Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Анатолий Петров
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный, комедия
Продолжительноcть:
91 мин
Как всегда, наш любимый конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.
Сегодня
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января, среда
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:30
14:35
16:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
12:35
14:35
16:40
18:50
5 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:30
14:35
16:35
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 - 4 января
₽ Билеты: 800 ₽