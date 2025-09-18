Тогда. Сейчас. Потом

Страна: США, Канада

Премьера: 18.09.2025

Режиссер: Роберт Земекис

Актеры: Келли Райлли, Том Хэнкс, Робин Райт, Мишель Докери, Пол Беттани, Офелия Ловибонд, Бо Гадсдон, Дэниел Беттс, Никки Амука-Берд, Джонатан Арис, Дэвид Финн, Стюарт Боуман, Лесли Земекис, Декстер Сол Анселл, Джоэл Улетт, Лилли Аспелл, Лорен МакКуин, Билли Гадсдон, Митчелл Маллен

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 104 минуты

Возрастные ограничения: 18+

У каждого места есть своя история и свое будущее. И, казалось бы, обычный дом в Новой Англии на самом деле может рассказать немало — от футуристического будущего до давно пережитых времен Гражданской войны. Или даже отправиться в период, когда по здешней лужайке топтались мамонты. Это история одной семьи и в то же время сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь — в этом ничем не примечательном доме.