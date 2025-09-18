Тогда. Сейчас. Потом
Страна:
США, Канада
Премьера:
18.09.2025
Режиссер:
Роберт Земекис
Актеры:
Келли Райлли, Том Хэнкс, Робин Райт, Мишель Докери, Пол Беттани, Офелия Ловибонд, Бо Гадсдон, Дэниел Беттс, Никки Амука-Берд, Джонатан Арис, Дэвид Финн, Стюарт Боуман, Лесли Земекис, Декстер Сол Анселл, Джоэл Улетт, Лилли Аспелл, Лорен МакКуин, Билли Гадсдон, Митчелл Маллен
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
104 минуты
Возрастные ограничения:
18+
У каждого места есть своя история и свое будущее. И, казалось бы, обычный дом в Новой Англии на самом деле может рассказать немало — от футуристического будущего до давно пережитых времен Гражданской войны. Или даже отправиться в период, когда по здешней лужайке топтались мамонты. Это история одной семьи и в то же время сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь — в этом ничем не примечательном доме.
20 сентября, суббота
|
18:40
|Люксор Тула
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 сентября, воскресенье
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Люксор Тула
22 сентября, понедельник
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 сентября, вторник
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, среда
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
