Тогда. Сейчас. Потом

Тогда. Сейчас. Потом

Страна:
США, Канада
 
Премьера:
18.09.2025
 
Режиссер:
Роберт Земекис
  
Актеры:
Келли Райлли, Том Хэнкс, Робин Райт, Мишель Докери, Пол Беттани, Офелия Ловибонд, Бо Гадсдон, Дэниел Беттс, Никки Амука-Берд, Джонатан Арис, Дэвид Финн, Стюарт Боуман, Лесли Земекис, Декстер Сол Анселл, Джоэл Улетт, Лилли Аспелл, Лорен МакКуин, Билли Гадсдон, Митчелл Маллен
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

У каждого места есть своя история и свое будущее. И, казалось бы, обычный дом в Новой Англии на самом деле может рассказать немало — от футуристического будущего до давно пережитых времен Гражданской войны. Или даже отправиться в период, когда по здешней лужайке топтались мамонты. Это история одной семьи и в то же время сотни других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь — в этом ничем не примечательном доме.

