Щенячий патруль. Сантьяго и его моря. Миссия «Рождество»
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 02.01.2022
Режиссер:
Чарльз Е. Бастьен, Дэвид Нотт, Джеймс Лопез
Актеры:
Жанр:
детский, мультфильм, приключения
Продолжительноcть:
45 мин
Любимые герои вместе с юными зрителями окунутся в атмосферу грядущего Рождества.
Сегодня
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января, среда
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
5 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 - 4 января
₽ Билеты: 800 ₽