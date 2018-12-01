Щелкунчик и четыре королевства

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 08.12.2018

Режиссер: Лассе Халльстрем , Джо Джонстон

Актеры: Кира Найтли, Морган Фриман, Мэттью Макфейден, Маккензи Фой, Хелен Миррен, Сергей Полунин, Джек Уайтхолл, Ричард Э. Грант, Миранда Харт, Элли Бамбер

Жанр: семейный, фэнтези

Продолжительноcть: 99 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,91

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.