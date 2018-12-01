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Щелкунчик и четыре королевства

Щелкунчик и четыре королевства

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.12.2018
 
Режиссер:
Лассе Халльстрем , Джо Джонстон
  
Актеры:
Кира Найтли, Морган Фриман, Мэттью Макфейден, Маккензи Фой, Хелен Миррен, Сергей Полунин, Джек Уайтхолл, Ричард Э. Грант, Миранда Харт, Элли Бамбер
  
Жанр:
семейный, фэнтези
  
Продолжительноcть:
99 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,91
          
 

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

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Сегодня
10:00 Азимут (Богородицк)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:10 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:30 Алмаз Синема
11:00 Синема Стар
11:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
12:25 3D Синема Стар
12:25 Алмаз Синема
12:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40 Киносити
13:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Киносити
14:40 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 Синема Стар
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 Киносити
16:25 Азимут (Богородицк)
16:50 3D Алмаз Синема
16:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:20 3D Синема Стар
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45 Алмаз Синема
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:10 Киносити
20:40 Алмаз Синема
22:10 Киносити
00:10 Киносити
Завтра
10:20 Киносити
14:10 Киносити
16:10 Киносити
20:00 Киносити
22:00 Киносити
00:10 Киносити
14 декабря, пятница
10:20 Киносити
14:10 Киносити
16:10 Киносити
20:00 Киносити
22:00 Киносити
00:00 Киносити
15 декабря, суббота
10:20 Киносити
14:10 Киносити
16:10 Киносити
20:00 Киносити
22:00 Киносити
00:00 Киносити
02:05 Киносити
16 декабря, воскресенье
10:20 Киносити
14:10 Киносити
16:10 Киносити
20:00 Киносити
22:00 Киносити
00:00 Киносити
02:05 Киносити
17 декабря, понедельник
10:20 Киносити
14:10 Киносити
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20:00 Киносити
22:00 Киносити
00:00 Киносити
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22:00 Киносити
00:00 Киносити
19 декабря, среда
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