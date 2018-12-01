Щелкунчик и четыре королевства
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 08.12.2018
Режиссер:
Лассе Халльстрем , Джо Джонстон
Актеры:
Кира Найтли, Морган Фриман, Мэттью Макфейден, Маккензи Фой, Хелен Миррен, Сергей Полунин, Джек Уайтхолл, Ричард Э. Грант, Миранда Харт, Элли Бамбер
Жанр:
семейный, фэнтези
Продолжительноcть:
99 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,91
Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.
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|10:30
|Алмаз Синема
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|11:30
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|11:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Киносити
|12:25 3D
|Синема Стар
|12:25
|Алмаз Синема
|12:30
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|12:40
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|13:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Киносити
|14:40 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:35
|Синема Стар
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Киносити
|16:25
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|16:50 3D
|Алмаз Синема
|16:50 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|17:20 3D
|Синема Стар
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Киносити
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:45
|Алмаз Синема
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10 3D
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|20:10
|Киносити
|20:40
|Алмаз Синема
|22:10
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|00:10
|Киносити
14 декабря, пятница
|10:20
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|14:10
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|16:10
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|20:00
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|00:00
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15 декабря, суббота
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|14:10
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|16:10
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|20:00
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|22:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
|02:05
|Киносити
16 декабря, воскресенье
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|14:10
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|16:10
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|22:00
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|00:00
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17 декабря, понедельник
|10:20
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|14:10
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|16:10
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|20:00
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
18 декабря, вторник
|10:20
|Киносити
|14:10
|Киносити
|16:10
|Киносити
|20:00
|Киносити
|22:00
|Киносити
|00:00
|Киносити
19 декабря, среда
|00:00
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Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
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12:25
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18:45
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3D 16:05
3D 20:10
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|
10:10
12:10
12:40
14:10
16:10
17:10
18:10
20:10
22:10
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
11:30
11:55
12:30
13:40
14:05
3D 14:40
15:45
16:10
3D 16:50
17:50
18:15
3D 19:00
20:00
|Синема Стар
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11:00
3D 12:25
15:35
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Завтра
|Киносити
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10:20
14:10
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20:00
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00:10
14 декабря, пятница
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10:20
14:10
16:10
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22:00
00:00
15 декабря, суббота
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16:10
20:00
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16 декабря, воскресенье
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16:10
20:00
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17 декабря, понедельник
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22:00
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18 декабря, вторник
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14:10
16:10
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19 декабря, среда
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